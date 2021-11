Camminare d'inverno; una nuova guida di itinerari per scoprire la Valle

Sergio Enrico, autore della rubrica settimanale MontagnaVda pubblicata da Aostacronaca.it, ha appena terminato un libro di escursioni in montagna.

Tante sono le pubblicazioni che illustrano itinerari escursionistici in Valle d’Aosta, quasi tutte però descrivono percorsi effettuabili nella bella stagione.

"Con questo libro - spiega Sergio Enrico (nella foto) - ho voluto colmare questa lacuna descrivendo 44 itinerari percorribili nei mesi invernali. Itinerari di difficoltà diversa che possono soddisfare sia chi cerca escursioni semplici che chi invece è più amante dell’esplorazione del territorio".

Il titolo della pubblicazione è “camminare d’inverno” però le indicazioni sono più ampie e riguardano i sei mesi più freddi: da ottobre a marzo.

"Gli itinerari proposti, pur non essendo mediamente difficili - precisa l'autore - percorrono itinerari poco conosciuti con sentieri spesso senza segnavia e, a volte, anche poco visibili e pertanto sono da effettuare da escursionisti che abbiano esperienza di montagna utilizzando tutti gli strumenti utili per orientarsi".

Infatti, ogni itinerario ha un’indicazione di massima dell’impegno richiesto: verde per i più facili, giallo per quelli che richiedono più esperienza e rossi per quelli più impegnativi.

Di ogni itinerario vengono fornite tutte le informazioni necessarie, dai dati tecnici alla descrizione di come raggiungere la partenza con l’auto e poi logicamente la descrizione dettagliata del percorso, il tutto corredato da alcune immagine ed una cartina esemplificativa.

Per ogni itinerario sono stati indicati i punti di interesse, a volte anche solo piccoli dettagli poco conosciuti, che però meritano di essere visti e arricchiscono l’esperienza.

In fondo vengono descritte le otto tappe del Cammino Balteo che maggiormente si prestano ad essere effettuate nei mesi freddi.

Scoprirete tanto luoghi della Valle d’Aosta che non avete mai visto.

È stato anche creato un sito internet www.camminaredinverno.it dove è possibile:

- Vedere un breve video di presentazione di ogni itinerario

- Conoscere eventuali problemi conosciuti sugli itinerari

Biografia dell’autore

Da tanti anni percorre il territorio della Valle d'Aosta, in estate escursionismo e in inverno scialpinismo.

Negli ultimi anni, nel periodo invernale, le condizioni sono cambiate notevolmente e alle quote più basse ormai la neve non c'è più, queste condizioni climatiche lo hanno hanno portato ad aumentare le escursioni a piedi e ridurre quelle con gli sci.

In inverno il numero di itinerari possibili si riduce ma iniziando da quote molto basse è possibile visitare ambienti fortemente antropizzati.

Negli ultimi anni anche la sua attività lavorativa si è spostata sull’escursionismo e si è occupato di diversi progetti: dal coordinamento della creazione del catasto dei sentieri della Valle d’Aosta alla progettazione di apposite APP per l’escursionismo, alla preparazione di trekking di più giorni.

Da anni frequenta la montagna anche in inverno e pubblica le immagini dei sui percorsi sui social che sono seguiti da amici che spesso gli chiedono delucidazioni.

Questo interesse lo ha spinto a redigere questa pubblicazione che raccoglie l’esperienza di tanti anni vissuti sul territorio.