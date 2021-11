Branco di lupi filmato a Grand Brissogne

Sabato 27 novembre, in pieno giorno, è stato avvistato e filmato in frazione Ayettes a Grand Brissogne un branco di lupi. Dalle immagini, che hanno fatto il giro del web a questo link, si vedono i predatori avvicinarsi pericolosamente ad alcuni manzi al pascolo in un recinto che, impauriti, iniziano a correre.

“Gli episodi di questo tipo sono sempre più frequenti” sottolineano con preoccupazione Alessio Nicoletta e Elio Gasco, Presidente e Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta”.

“La diffusione sempre più massiccia di questo predatore rischia di minare l’economia rurale della nostra regione” sottolineano ancora Nicoletta e Gasco - “perché di base rende molto complicato e scoraggia il lavoro degli allevatori valdostani e il loro prezioso ruolo ambientale, sociale ed economico a salvaguardia dei territori in cui vivono”.

“L’approvazione all’unanimità del disegno di legge sul lupo avvenuta a maggio scorso ha evidenziato in modo inequivocabile come la problematica di convivenza tra il lupo e le attività di allevamento e agricole, minacciate e lese dagli attacchi del predatore, non sia più solo appannaggio del mondo agricolo, ma una priorità a difesa del sistema montagna nel suo complesso” sottolineano ancora Alessio Nicoletta ed Elio Gasco.

“Come Coldiretti chiediamo pertanto al mondo politico regionale la massima attenzione e l’apertura di un confronto serio sul futuro dell’allevamento valdostano” concludono.