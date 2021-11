Primo passo per porte e finestre spalancate all'Usl della Valle d'Aosta

L’Azienda Usl della Valle d’Aosta ha approvato, con deliberazione del Commissario, il regolamento che disciplina l’attività di ripresa audiovisiva e la diffusione delle operazioni di sorteggio dei componenti le Commissioni dei concorsi per l’assunzione di personale.

“Si tratta di una innovazione che ho introdotto con due scopi principali - spiega il Commissario Usl, dott. Massimo Uberti. Innanzitutto, rendere del tutto trasparente una procedura delicata ai fini della prevenzione delle forme di corruzione, ed inoltre per poter conservare agli atti la documentazione di tale sorteggio a tutela degli operatori che la effettuano. Tale modalità rende anche più facile la fruizione del diritto di assistere al sorteggio da parte di chi fosse interessato, senza recarsi obbligatoriamente presso la nostra sede”.



Per assistere alle operazioni di sorteggio “in streaming” sarà attivato uno spazio dedicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda Usl. In questa sezione saranno pubblicate anche le istruzioni per accedere ai video.

I video saranno disponibili alla visione per un tempo limitato. Saranno poi conservati e messi agli Atti, nel rispetto della normativa sulla riservatezza e sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle Leggi in materia.

Le riprese audio-video delle operazioni di sorteggio saranno effettuate direttamente da personale Usl autorizzato, mediante una webcam, nel rispetto delle misure per la tutela della riservatezza del pubblico eventualmente presente in sede.