3 dicembre 2021 – Giornata internazionale delle persone con disabilità, incontro di sensibilizzazione

Ogni anno, in tutto il mondo, vengono organizzate iniziative di informazione e riflessione dalla società civile e dalle autorità pubbliche.

Dal 1992, anno in cui le Nazioni Unite istituirono questa giornata, sono stati diversi i temi proposti, quest’anno è quanto mai significativo e attuale: “Trasformazione verso una società sostenibile e coinvolgente per tutti”, nel quale viene ribadito l’impegno a non lasciare indietro nessuno.

“L’azione e l’attenzione di tutti come enti pubblici, privati e cittadinanza devono essere orientate al proseguimento del lavoro già in essere per la costruzione di risposte concrete, di opportunità, di proposte innovative in una prospettiva che consenta di far ripartire l’offerta di servizi fortemente limitata dall’emergenza sanitaria”, dichiara l’Assessore Roberto Alessandro Barmasse.

L'appuntamento è per venerdì 3 dicembre presso la sala convegni dell’Institut Agricole Régional-IAR di Aosta, dalle ore 16 alle ore 19.