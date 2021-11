Bertin 'Parlare di mafia per combatterla'

Nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale si è parlato di ecomafie e di reati ambientali con Antonio Pergolizzi, giornalista tra i curatori del Rapporto di Legambiente, e Alessandro Bratti, direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già Presidente della Commissione ecomafie presso la Camera dei deputati.

«Un percorso informativo che non ha richiamato grandi folle e che forse non ha suscitato l'interesse che dovrebbe, ma io ritengo che sia solo l'inizio - dice il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin -: aver parlato di questi temi in una cornice istituzionale è come aver piantato un seme dal quale non potrà che germogliare e crescere un grande albero.»

«Questi momenti di approfondimento su temi spinosi e delicati come quelli delle mafie - aggiunge Bertin - servono a generare consapevolezza non solo del fenomeno in sé ma anche sui comportamenti che magari non costituiscono direttamente un reato ma che favoriscono le mafie. Proprio per capire quella cosiddetta "area grigia", quello spazio opaco dove avviene la commistione tra legale e illegale, che coinvolge un'ampia varietà di soggetti, diversi per competenze, interessi e ruoli sociali. Bisogna insomma intervenire sulla matrice culturale del problema attraverso la conoscenza e la sensibilizzazione. Bisogna parlare di mafia, perché è anche così che la si combatte: rimuovendo ciò che la alimenta, ossia il silenzio e l'apatia.»