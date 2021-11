'Il bambino espressivo'; presentazione ad Aosta dell'ultimo saggio di Gianni Nuti

Le librerie aostane associate 'Ali' presentano giovedì 18 novembre alle ore 18, nella sala conferenze dell'Hotel Duca d'Aosta Modern Retro Hotel, l'ultimo libro di Gianni Nuti dal titolo 'Il bambino espressivo. Teorie e buone pratiche per gli educatori', Carocci editore.

Il volume, rivolto in particolare - ma non solo - a educatori, genitori e insegnanti di bambine e bambini tra 0 e 6 anni, valorizza l'espressività come dimensione fondamentale per la crescita, come diritto di manifestarsi al mondo. Essa è infatti quel complesso di fenomeni che ci permette, gradualmente, di dare forma al nostro 'essere possibile' combattendo le fragilità, il camminare da saltimbanchi lungo un filo sospeso sul vuoto, per poter dire "noi ci siamo".

Il testo offre strumenti per acuire lo sguardo verso gli stili corporei e vocali - ma anche cognitivi - con i quali i bambini abitano il mondo e suggerisce strategie che li accompagnino verso la costruzione di fantasie e bellezze rivelatrici di verità e di saperi, da alimentare per tutto l'arco della vita.

La ricerca di senso all'esistenza passa attraverso la coscienza graduale di quanto siamo irripetibili, unici: ma questo può avvenire solo grazie allo scambio con l'altro e al confronto con le differenze di cui è portatore. Le arti sono in tal senso una strada praticabile da tutti: ogni azione umana può assumere le fattezze dell'arte, "artificarsi", se persegue, insieme a obiettivi funzionali, il desiderio di costruire il "bello", che è anche il "buono" per sé e per il mondo.

La presentazione sarà a cura di Teresa Grange e moderata da Nicole Decurti. Prenotazioni al 3466286717 o via mail a mondabriviodue@gmail.com ; greenpass obbligatorio.