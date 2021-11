Rencontre Vallée d’Aoste-Valais pour renforcer coopeération transfrontalière

Rendez-vous amicale mais très important jeudi 11 novembre, entre le Président de la Région, Erik Lavevaz, le Vice-Président et assesseur à l’Essor économique, Luigi Bertschy, l’assesseur à l’Education et aux Sociétés à participation régionale, Luciano Caveri, le Conseiller régional Corrado Jordan et les Conseillers d’État du Canton du Valais Franz Ruppen, Chef du Département de la mobilité, Christophe Darbellay, Chef du Département de l’économie et de la formation, nommé Ami de la Vallée d’Aoste en 2020.

S’inscrivant dans les étroites relations de voisinage et d’amitié qui relient depuis toujours les communautés du Grand-Saint-Bernard, la rencontre a été consacré aux thèmes prioritaires qui nécessitent la collaboration et la coordination transfrontalières tel que la situation et les perspectives du Tunnel du Grand-Saint-Bernard et des routes d’accès au Tunnel ainsi que l’état de la coopération Valais-Vallée d’Aoste dans le cadre du programme Interreg Italie-Suisse.

L’organisation de l’étape de la Coupe du Monde de ski alpin et l’essor du domaine skiable Zermatt-Cervinia, ainsi que la programmation des célébrations, en 2023, du millénaire de Saint Bernard d’Aoste ont été également examinés.Enfin, les représentants des deux Gouvernements ont décidé de procéder à la reconstitution du Conseil Valais-Vallée d’Aoste di Grand-Saint-Bernard, l’organisme de concertation transfrontalière institué par la convention sur la coopération et la concertation transfrontalière entre le Canton du Valais et la Région autonome de la Vallée d’Aoste en 1990.