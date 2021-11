Anagrafe cittadini, disponibili i certificati online gratuiti

A partire da lunedì 15 novembre 2021, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) mette a disposizione un nuovo servizio rivolto ai cittadini che permette di scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita. Il servizio Fines modulistica online del Consorzio permette a cittadini e professionisti di reperire modelli PDF compilabili e servizi online, come ad esempio permessi di costruire, SCIA, accesso agli atti o dichiarazioni tributarie, per la presentazione di istanze in tutti gli enti locali della Valle d’Aosta

Il servizio è attivo per tutti i Comuni della Valle d’Aosta e per l’accesso è richiesto l’utilizzo di un’identità digitale (SPID, CIE oppure CNS).

Sono disponibili 14 certificati, tutti comodamente scaricabili da casa senza bisogno di recarsi allo sportello comunale.

È possibile scaricare i seguenti certificati:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Stato di famiglia e di stato civile

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza

È possibile ottenere un certificato per sé, ma anche per un componente della propria famiglia.

I certificati digitali possono essere rilasciati anche in versione bilingue (italiano-francese) e in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Collegati alla sezione del sito del Celva dedicata all'Anagrafe cittadini