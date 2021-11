Saluto ai lettori

Per ragioni meramente personali e necessità di riorganizzazione strutturale, ho rassegnato ieri, giovedì 11 novembre 2021, il mandato di direttore responsabile delle testate online Aostacronaca.it e Aostasports.it.



Continuerò comunque a firmare i due giornali sino alla nomina di nuovo direttore responsabile. L'attività di Aostacronaca.it e Aostasports.it prosegue quindi con piena regolarità all'insegna della buona informazione e della costante ricerca della verità e continuerà, con solida guida, al passaggio del testimone.



Esperienza quantomai formante e di alto valore professionale, quella da me vissuta nella veste di direttore responsabile di due testate che lo scorso 7 settembre hanno festeggiato nove anni di ininterrotta attività rivolta alla comunità valdostana e non solo. Esperienza per la quale ringrazio l'editrice Comunque Valdostani ed i lettori che hanno seguito e seguono i due giornali.