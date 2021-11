Tir sbanda e s'incendia in autostrada a Chatillon

Era ubriaco l'autista di un autoarticolato protagonista di un incidente autonomo avvenuto verso le 22 di ieri, mercoledì 10 novembre, sull'autostrada A5 a Chatillon.

Dalle prime informazioni, il mezzo appena uscito da una galleria ha sbandato ed è finito contro il guardrail, dopodiché ha preso fuoco, sprigionando in pochi minuti fiamme e un'alta colonna di fumo. Sul posto 118, Vigili del fuoco e polizia stradale; l'autostrada è rimasta chiusa in entrambe le corsie per diverse ore.

Sottoposto all'etilometro l'autista, di nazionalità romena, è risultato positivo con un tasso di 1,73 g/l e per questo è stato denunciato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza.