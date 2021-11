Anche sul web un successo le mostre al Castello Gamba di Chatillon

Proseguono con successo da parte di un pubblico sempre più vasto gli appuntamenti online di approfondimento sui canali web del Castello Gamba-Museo d'arte moderna e contemporanea della Valle d'Aosta (canale Youtube RegVdA, playlist Castello Gamba).

L'iniziativa 'Incontri del Gamba' è stata pensata per permettere, in questa congiuntura pandemica, la più ampia partecipazione possibile alla vita del museo. Dopo le prime due puntate con protagonista Carlo Chatrian, co-direttore del Festival del Cinema di Berlino, e le sue personali riflessioni sul rapporto tra cinema e arte, sono previste altri cinque episodi: il 12 novembre con "Inediti Incontri", Roberto Mercadini incontra il Museo Gamba; il 26 novembre e il 10 dicembre con "La dimensione estetica dell'esperienza", Rocco Ronchi riflette sull'esperienza e sull'arte; il 22 dicembre e il 3 gennaio con "Il progetto, il design, l'arte", incontro con Giorgetto Giugiaro.



Tutti gli ospiti di questi 'Incontri del Gamba' hanno registrato il loro intervento nelle sale del Museo. Non si tratta infatti di una semplice messa in onda dello streaming di un incontro informale e a distanza, ma dell'ideazione e del confezionamento di una serie di argomenti di interesse culturale e artistico, realizzati con l'obiettivo di costruire un archivio di contenuti, di alto profilo, facilmente accessibile e capace di attirare l'attenzione nei confronti delle attività del Museo, anche al di là degli eventi in presenza.