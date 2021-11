Presto sciolto accordo Regione-Comune su scuola Tsamberlet ad Aosta

Il Liceo M. Adelaide ai tempi del trasferimento in via Chavanne

Sarà sciolto presto l'accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta per la realizzazione della 'scuola polmone' di regione Tsambarlet.

Lo ha annunciato nell'aula del Consiglio Valle l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri in risposta ad un question time presentato dal consigliere Mauro Baccega di Pour l'Autonomie.

Il nuovo edificio, il cui accordo per la costruzione era stato stipulato nel 2011, avrebbe dovuto ospitare in via definitiva il Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide, "traslocato" inizialmente nella sede provvisoria di via Chavanne, e l'Istituto tecnico Innocenzo Manzetti. Con l'approvazione del secondo ampliamento dell'edificio scolastico di via Chavanne, "la sede provvisoria del liceo Maria Adelaide potrà dirsi definitiva", ha affermato l'assessore, quindi "la costruzione della scuola polmone non è più necessaria e l'accordo di programma con il Comune di Aosta potrà essere sciolto".