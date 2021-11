Primo Tavolo permanente sul doposcuola in Valle d’Aosta

Il laboratorio è organizzato allla Cittadella dei Giovani di Aosta e si rivolge alle organizzazioni che gestiscono i doposcuola, agli operatori e ai volontari che li animano e alle figure di coordinamento. Il percorso è aperto anche a educatori, insegnanti, operatori culturali, genitori attivi e ad altre figure della comunità educante che sono interessate a dare un contributo per la costruzione di doposcuola di valore. Il percorso si sviluppa da novembre 2021 a marzo 2022 e si articola in cinque incontri:

- 5 novembre 2021 dalle 10:00 alle 16:00 (in presenza – maggiori informazioni sulla sede saranno comunicate dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta successivamente alla preiscrizione)

- 3 dicembre 2021 dalle 14:30 – 17:30 (online su Zoom)

- 14 gennaio 2022 dalle 14:30 – 17:30 (online su Zoom)

- 4 febbraio 2022 dalle 10 alle 16 (in presenza – maggiori informazioni sulla sede saranno comunicate dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta successivamente alla preiscrizione)

- 4 marzo 2022 dalle 10:00 alle 16:00 (in presenza – maggiori informazioni sulla sede saranno comunicate dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta successivamente alla preiscrizione)

È possibile pre-iscriversi entro venerdì 29 ottobre 2021 mandando una email all’indirizzo segreteria@fondazionevda.it oppure telefonando al numero

0165-231274 (operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17)

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, in collaborazione con il Dipartimento Politiche sociali e il Dipartimento Sovrintendenza agli Studi della Regione e il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta-CSV onlus.