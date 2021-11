Microbiologia 'trasloca' dalla Usl all'ospedale Parini

Cambiano sede gli ambulatori della struttura semplice di Microbiologia. Lunedì prossimo, 8 novembre, inizieranno infatti le operazioni di trasloco dei laboratori di via Guido Rey 5, ad Aosta, che saranno riallocati tra le mura dell'ospedale Umberto Parini, negli spazi adiacenti alla struttura complessa Anatomia patologica, nel "blocco D", al piano inferiore rispetto a quello di Malattie infettive.

I lavori di trasferimento delle apparecchiature diagnostiche richiederanno un fermo-macchina di due giornate, che non comporterà particolari disagi alla consueta attività di analisi della struttura. Come sottolineato dall'Usl della Valle d'Aosta in una nota, la refertazione dei campioni biologici sarà programmata secondo il cronoprogramma del trasloco, così come la prenotazione degli esami non urgenti e differibili, mentre saranno garantite le urgenze.



"La nuova collocazione è strategica- ha spiegato il direttore di Analisi Cliniche, Massimo Di Benedetto- perché prossima a queste due strutture che, più di altre, per proprie caratteristiche specifiche, fruiscono dei servizi della Microbiologia" e "permetterà l'ottimizzazione delle risorse e delle procedure ed una migliore interazione tra operatori sanitari, generando un importante risparmio anche in termini di tempo".