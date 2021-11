Presidente Lavevaz, 'vaccino indispensabile, un anno fa la Valle era in zona rossa'

"Nonostante il calo dei casi si sia fermato negli ultimi giorni, la situazione pandemica in Valle è ancora tale da non impattare gravemente sul nostro sistema sanitario". Lo ha detto oggi il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, ricordando che "esattamente un anno fa, invece, la nostra regione veniva inserita nella 'zona rossa': uno scenario che adesso non si ripete grazie a chi ha partecipato al percorso di immunizzazione, che ancora non è completato ma che si conferma come uno strumento indispensabile per portarci a ritrovare spazi di normalità".



"Negli scorsi giorni è ripartito lo sci a Breuil-Cervinia, questa settimana riparte la Saison Culturelle e stiamo guardando al ritorno della Fiera di Sant'Orso- ha sottolineato Lavevaz - sono tutti esempi dei risultati che possono essere raggiunti grazie a questo sforzo comune, che ci permette di riappropriarci delle nostre vite".