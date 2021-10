Maria Teresa Vivino: una scrittrice assessore a Bardonecchia

Conoscendo il grande cuore per averci lavorato accanto e il notevole operato in campo letterario di Maria Teresa Vivino, sono felice di apprendere che è stata nominata dalla giunta comunale di Bardonecchia, assessore con deleghe per l’istruzione, alle politiche educative dell’infanzia e giovanili, al progetto “Benessere e Culto del Bello”.

Inoltre avrà rapporti con la biblioteca e per la programmazione di eventi collegati a essa e sarà infine parte integrante del progetto: “Convenzioni con le università per i tirocini formativi, laboratori artistici e servizio civile”.

Conosciamo quindi meglio questa scrittrice emergente, giornalista e pubblicista dal 2014, con la quale ho scritto e pubblicato a dicembre del 2011: “Il risveglio” con OAK Edizioni che è una fiaba illustrata che infonde amore per gli animali e per le persone in genere.

Un messaggio di speranza e amore, tanto che a dicembre del 2019 Ariane Vibert diventa con noi la terza autrice de “Le Réveil”, da lei tradotto in Francese, liberamente ispirato al libro: “Il Risveglio” pubblicato sempre da OAK Edizioni con questa appendice: “Du mystére de chalet d’alpage illuminé au réveil d’Adriana et à la réaòisation d’un rêve …” I proventi del libro sono stati interamente devoluti alla ricerca dei tumori infantili.

Ma questo è stato solo uno dei dieci libri sinora pubblicati da Maria Teresa tra poesie e romanzi brevi. Una penna, che diventa mezzo d’incontro e d’ispirazione perché essa ha iniziato a scrivere nel 2004, quando aveva 15 solo anni e da allora non ha più smesso.