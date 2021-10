WWF: Progressi limitati per il clima al g20, ora i leader devono cambiare passo a Glasgow per limitare il riscaldamento globale a 1,5°c

vista dei negoziati sul clima della COP26 a Glasgow, i leader riuniti al G20 hanno riaffermato e preso nuovi impegni per agire contro crisi climatica, ma c'è bisogno di molto di più per imprimere quel cambio di passo necessario ad adeguare l’azione climatica.

Nella dichiarazione conclusiva del Summit G20, i leader delle maggiori economie mondiali hanno stabilito i passi che faranno per affrontare la crisi climatica e proteggere e ripristinare la biodiversità.

Manuel Pulgar-Vidal, responsabile Clima ed Energia del WWF Internazionale e presidente della COP20, ha detto:

"Ci aspettavamo molto di più dai paesi del G20, responsabili del 78% delle emissioni globali di gas serra. Ora devono aumentare i loro obiettivi e piani nazionali (NDC) per il 2030, in modo che l’attuale divario di ambizione per limitare l'aumento della temperatura globale a i 1,5° C sia colmato, e che siano messe in atto politiche strutturali. Sappiamo che i Paesi devono fare molto di più di quanto già promesso, come ha dimostrato il rapporto sugli NDC della Convenzione sul Clima. Non possiamo permetterci di aspettare fino al 2025. Quindi la COP26 deve partire da questi impegni, adottando una Roadmap di Glasgow per accelerare l'attuazione che stabilisca il corso dell'azione tra ora e allora".

Nel commentare gli impegni del G20 sulla natura, Gavin Edwards, coordinatore globale del New Deal for Nature and People del WWF Internazionale, ha detto: "L'impegno dei leader al G20 per fermare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030 ci porta un passo più vicino ad un mondo nature positive ed è essenziale per proteggere la salute umana e i mezzi di sussistenza. È anche una spinta all'azione per il clima. I leader che si incontreranno da oggi in poi a Glasgow devono ricordare che non esiste una strada percorribile per limitare il riscaldamento globale a 1,5C senza proteggere e ripristinare la natura".

"Il WWF accoglie con favore la promessa dei leader del G20 di aumentare e implementare soluzioni basate sulla natura o approcci basati sugli ecosistemi - fatti nel modo giusto, sono azioni potenti per proteggere la natura dagli impatti della crisi climatica, affinché ne possano beneficiare le persone e il pianeta. È essenziale che il ruolo decisivo delle soluzioni basate sulla natura (nature based solutions) sia ora riconosciuto negli esiti formali del COP26 e anche alla COP sulla biodiversità a Kunming l'anno prossimo e che siano impiegate con reale urgenza".

Sulla scelta di piantare collettivamente mille miliardi di alberi entro il 2030, Fran Price, responsabile foreste del WWF Internazionale, ha dichiarato: "Il WWF accoglie con favore l'obiettivo condiviso dai leader del G20 di piantare mille miliardi di alberi entro il 2030, che, se attuato in modo inclusivo ed efficace, sarebbe un contributo significativo al Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino degli ecosistemi. Data l'urgenza con cui abbiamo bisogno di proteggere e ripristinare le foreste a livello globale, abbiamo bisogno di più di obiettivi più ambiziosi e i leader del G20 dovrebbero sostenere l'impegno di oggi con piani di attuazione e finanziamenti credibili - e garantire che questi sforzi coinvolgano le popolazioni indigene e le comunità locali e siano condotti nel pieno rispetto dei loro diritti e territori."

"Gli sforzi per ripristinare gli ecosistemi forestali devono andare di pari passo con una rapida decarbonizzazione e gli sforzi per fermare la deforestazione delle foreste permanenti, che continuano ad essere distrutte a tassi allarmanti. È anche importante assicurare che gli alberi siano piantati nei posti giusti - idealmente come parte di strategie di ripristino degli ecosistemi più ampie e inclusive - e in consultazione e collaborazione con le comunità locali."

Sulla natura, la dichiarazione pubblicata al G20 riafferma gli impegni dell'Accordo di Parigi e include impegni per:

Migliorare i loro NDC 2030 e presentare piani di adattamento.

Rafforzare le azioni per fermare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030.

Aumentare e incoraggiare l'attuazione di soluzioni basate sulla natura o approcci basati sugli ecosistemi.

Riconoscere gli sforzi fatti dai paesi (93 e UE) che hanno sottoscritto il Leaders Pledge for Nature

Compiere progressi per assicurare che il 30% della terra, degli oceani e dei mari ("30x30") sia conservato o protetto entro il 2030, secondo le circostanze nazionali.

Invita le parti della CBD ad adottare un ambizioso, equilibrato, pratico, efficace, robusto e trasformativo quadro per la biodiversità globale post 2020 alla COP15 di Kunming nel 2022.

Riconosce che il finanziamento per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie (PPR) deve diventare più adeguato, più sostenibile e meglio coordinato. - Questo ha bisogno di essere supportato da finanziamenti per essere realizzato.

Condividere l'obiettivo ambizioso di piantare collettivamente 1 trilione di alberi, concentrandosi sugli ecosistemi più degradati del pianeta.

Roma, 31 ottobre 2021