L'assessore Barmasse dichiara guerra alle criticità in assistenza pediatrica

Incurante delle polemiche alimentate irresponsabilimente da chi si fa megafono delle inchieste giudiziarie che lo coinvolgerebbero, l'asssessore regionale alla Sanità ha portato in Giunta una delibera, approvata, che prevede la possibilità del medico pediatra di libera scelta riunito in forme associative di acquisire, su base volontaria, il massimale di 1.300 scelte e decorrerà dall'1 novembre 2021 per i medici operanti nell’Ambito 1 – Distretti 1 e 2.

Inoltre, tale deroga sarà applicata dall’Azienda USL della Valle d’Aosta per i medici pediatri di libera scelta operanti nell’Ambito 2 – Distretti 3 e 4 – nel solo caso in cui si creasse una situazione di criticità tale da non garantire la libertà di scelta.

“Tale atto si è reso necessario – sottolinea l’Assessore alla Sanità, Roberto Alessandro Barmasse – per far fronte alle rilevanti difficoltà di reclutamento dei medici pediatri di libera scelta che si è manifestata negli ultimi anni, per cui mancano completamente riscontri agli avvisi per l’assegnazione delle zone carenti, e per il contestuale consistente numero di utenti a cui garantire assistenza. A tal proposito, voglio sottolineare che è prerogativa di questo Assessorato garantire comunque la facoltà di scelta del medico pediatra di libera scelta a tutti gli assistiti in età pediatrica 0-14 anni, compresa pertanto la fascia di età 7-14 anni, quando, in alternativa, è comunque già possibile rivolgersi al medico di assistenza primaria”.

Nel sottolineare la collaborazione di tutte le parti, in sede di Comitato che ha permesso di intervenire tempestivamente per arginare la situazione e dare prime risposte alle criticità.

Barmasse sottolinea che "con la Struttura competente dell’Assessorato, in collaborazione con l’Azienda USL e le rappresentanze sindacali dei medici pediatri di libera scelta, stiamo intraprendendo un percorso per la revisione complessiva dell’assetto della pediatria nell’ambito del territorio regionale, la quale si inserirà nella più ampia riorganizzazione dell’assistenza territoriale che ha già preso avvio”.