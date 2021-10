Ruba marsupio e svuota bancomat; nuovo arresto per Stefano Cremaschi

Ennesimo guaio giudiziario per Stefano Cremaschi, pluripregiudicato 51enne aostano. pluripregiudicato. E' stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato e utilizzo indebito di carta di credito, nonché per violazione degli obblighi derivanti dalla misura della sorveglianza speciale cui era sottoposto dal 2014 (intervallata da periodi di regime carcerario causati dalla commissione di nuovi reati).

L'ex maestro di tennis lo scorso 5 maggio avrebbe sottratto il marsupio dall'auto di un operaio che lavorava iin un cantiere sulla collina di Aosta. Trovandovi un bancomat postale e l'indicazione del codice segreto, in poche ore Cremaschi ha effettuato prelievi per 850 euro, incurante delle videocamere che lo hanno più volte ripreso.

Ha però rispedito portafoglio e documenti al legittimo proprietario; nel frattempo i carabinieri sono risaliti facilmente a lui visionando le immagini registrate dalle telecamere dei bancomat. Dopo aver prelevato indebitamente il contante, Cremaschi ha cercato di ricaricare due sue Postepay armeggiandole allo sportello: tramite l'uso di sofisticati software, i militari dell'Arma hanno individuato i numeri delle carte e sono risaliti all'aostano.