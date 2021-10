Giornata della Memoria dei Caduti delle Forze di Polizia

L’iniziativa è ideata da due ex appartenenti alla Polizia di Stato e entrambi Encomio del Capo della Polizia per le meritevoli attività svolte: Fabrizio Locurcio, Vice Presidente Argos - Forze di Polizia, e Paolo Crisafi, Presidente Remind - NewsRemind e dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune.

Non solo un semplice ricordo ma una Memoria quotidiana in onore di chi ogni giorno si batte e lavora per la tutela e la sicurezza dei cittadini e che deve porsi alla base del nostro impegno, oggi quanto mai necessario perché finalizzato a far uscire il nostro Paese dall’emergenza sanitaria, economica e sociale secondo le linee guida promosse dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dalle Forze Politiche di Governo e di Opposizione. Ha introdotto i lavori Fabrizio Locurcio (Argos): “Un incondizionato atto d'amore e di riconoscenza verso i nostri colleghi che hanno sacrificato la loro vita; il più grande e significativo gesto di altruismo verso il prossimo.

Con il monumento Dedicato ai caduti, negli ultimi anni patrocinato da Remind, vogliamo ricordare a tutte le generazioni, l’atto di eroismo e di abnegazione che hanno compiuto. Dal 2014 abbiamo creato a Roma a Piazza della Libertà, un posto di raccoglimento per chi ha perso un amico, un collega, un luogo dove pregare, un punto d'incontro per i familiari delle vittime, ma con un fine unico, quello di non dimenticare!” Particolarmente graditi i saluti all’iniziativa da parte dell’Arcivescovo Vicegerente della Diocesi di Roma Gianpiero Palmieri e del Capo della Polizia Lamberto Giannini. Adolfo Urso, Presidente del Copasir - Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica ha fatto presente “sottolineo l’importanza della Giornata odierna che testimonia quanto ogni giorno le Forze di Polizia compiono in difesa dei Cittadini, delle Istituzioni e della sicurezza dello Stato”.