Art&Cioc il tour degli chocolatier fa tappa ad Aosta

Da venerdì 29 ottobre a lunedì 1° novembre, in piazza Chanoux, gli stand dei cioccolatieri proporranno dalle ore 9 alle ore 22 con orario continuato ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria festeggiando la XIII edizione dell’evento che per tradizione apre il circuito itinerante (promosso ad Aosta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio della Valle d’Aosta e organizzato da Mark. Co. & Co. Srl) che nei weekend da ottobre ad aprile “inonda” di dolcezza i centri storici di numerose città italiane.

Tra i vari stand si potranno degustare, come sempre, le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza trascurare salute e benessere. Infatti, In tutte le tappe del tour viene rivolta un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero e il pregiato cioccolato crudo e il pregiato cioccolato crudo ovvero che non subisce la tostatura, un processo che determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali meno resistenti al calore.

Non mancheranno ovviamente i grandi classici che contraddistinguono il Tour dei Cioccolatieri di “ART & CIOCC” le prelibate praline, le barrette, i cioccolatini, i cremini, i liquori al cioccolato, le creme spalmabili di ogni gusto, le infinite combinazioni di tartufi e croccanti golosi. Ogni maestro cioccolatiere è inoltre specializzato in oggettistica al cioccolato (scarpe, borsette, cuori, attrezzi, cellulari e oggetti realizzati ad hoc per i regali delle feste) oppure in specifiche produzioni regionali, come il cannolo siciliano, il cioccolato di Modica o di Perugia.

Non mancheranno, inoltre, momenti dedicati all’incontro con i cioccolatieri, laboratori, lezioni e degustazioni alla scoperta del cibo degli dei. Venerdì 29 ottobre alle ore 15,30 nello stand dell’azienda Brazzale si terrà il laboratorio “Senza burro che gusto c’è? Cinque modi per stupire!”, mentre venerdì 29 e sabato 30 ottobre dalle ore 16 alle ore 19 l’azienda Collis proporrà degustazioni guidate gratuite con abbinamento di vino e cioccolato. Ogni ora si avvicenderanno i cioccolatieri presenti in piazza, ciascuno con una propria specialità da abbinare a un particolare vino proposto dalla Cantina.

Infine, sabato 30 ottobre alle ore 11 è prevista una lezione aperta sul cioccolato a cura dei maestri cioccolatieri di “Art & Ciocc”.

Sicurezza: È garantito e richiesto il rispetto dei protocolli anti-Covid-19 su distanziamento tra le persone e l’utilizzo dei dispositivi volti alla prevenzione del contagio. 194 FM Il Tour “ART & CIOCC” 2021