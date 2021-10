Saint Vincent: Convegno Fondazione DC, Berlusconi 'il bipolarismo è un valore da presevare'

"Grazie alla mia discesa in campo, l'Italia ha un sistema bipolare. L'alternanza tra centro destra di governo e centro sinistra ha garantito il ricambio della classe dirigente e una competizione sana sui programmi: credo ancora oggi che il bipolarismo sia un valore da preservare".

Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico alla Convention organizzata da Gianfranco Rotondi a Saint Vincent, rispondendo così alle dichiarazioni del giornalista Biagio Maimone, il quale ha dichiarato: "il bipolarismo non è idoneo a rappresentare la realtà politica nel suo complesso, in quanto conduce alla schematizzazione della realtà che, indiscutibilmente, è multiforme. Non è politicamente corretto chiudere la realtà in due contenitori, ossia centrodestra e centrosinistra, in quanto essa è variegata e pullula di infinite differenze identitarie che urgono di essere comprese".