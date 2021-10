Villeneuve: Cambiati nomi di alcune località

Dopo i diversi passaggi delle commissioni comunali e regionali per la toponomastica. Sono ritocchi di grafia, con l'introduzione dell'articolo e della "z" finale, espediente grafico per indicare che l'accento tonico non cade sull'ultima sillaba, al contrario delle regole del francese.

Le principali novità riguardano La Centrale che torna al suo toponimo storico Les Banquettes, Vereytaz che diviene Vereytod, Trépont che diventa L'Outre-Pont, Peranche che si trasforma in Perranche. Ci sono poi le aggiunte degli articoli alle frazioni Bruillen, che diventa Le Bruillen, e Glair (Le Glair) e Cloutra (La Cloutraz).

Avrà una zeta finale Bertola, che diventa Bertolaz. Ci sono altre piccole riorganizzazioni, con la divisione di Champleval in Champleval-Dessous e Champleval-Dessus e di Saburey in Saburey-Dessous e Saburey-Dessus.