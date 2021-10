Violazioni alle norme sul green pass, sanzionati cinque locali

Sono cinque gli esercizi pubblici valdostani sanzionati questa settimana dalla polizia e dall'Usl della Valle d'Aosta per aver violato le normative anti Covid-19.

Nel dettaglio, sono due bar del centro storico di Aosta, un locale del centro di Saint-Vincent, un ristorante a Saint-Christophe e uno a Quart. In questi esercizi, gli addetti alla somministrazione non indossavano le mascherine obbligatorie, non facevano rispettavare il distanziamento interpersonale e alcuni di essi non erano in possesso della certificazione verde.

"Alcuni dei locali sanzionati- si legge in una nota della Questura- mostravano gravi carenze igieniche, tali da implicare l'intervento sanzionatorio degli ispettori dell'Usl" della struttura Igiene degli alimenti e della nutrizione. I gestori dei cinque locali sono stati invitati a rispettare gli obblighi previsti dalla norma in materia di contenimento epidemiologico: rischiano la sospensione o la revoca della licenza che li autorizza a svolgere le loro attività commerciali.