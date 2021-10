Green pass sul lavoro raddoppiati certificati medici per malattia

l primo giorno dell’entrata in vigore del green pass venerdì 15 ottobre, i certificati per malattia presentati dai lavoratori, pubblici e privati, sono stati in tutto 93.322. Il venerdì della settimana precedente il conto era ben più basso: 76.836. Una quantità destinata a crescere, rivela l’Inps. Lunedì 18 ottobre i certificati ricevuti dall’Istituto sono arrivati a 152.780, con un incremento del 14,6% rispetto ad appena sette giorni prima, quando i certificati ricevuti erano stati 133.270.

In Valle d’Aosta martedì ne sono stati presentati 181 certificati, ma in precedenza erano più che raddoppiati. Infatti venerdì 8 ottobre ne sono stati presentati 154 che sono diventati 179 dopo una settimana. Poi il balzo lunedì 11 con 317 certificati saliti a 373 lunedì 18. Mentre martedì scorso sono scesi a 181.