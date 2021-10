Claudio Restano lascia VdA Unie ed entra nel Gruppo misto

In apertura dei lavori odierni dell'Assemblea regionale, il consigliere Claudio Restano, eletto con il gruppo Vda Unie, ha ufficializzato il suo passaggio al Gruppo misto.

Non si tratta di "un cambio di casacca" afferma Restano, oppure di "un tentativo di destabilizzare l'esecutivo", sottolinea il consigliere, ma piuttosto di aprire le porte ad "un'area liberal democratica riformista poco rappresentata in questo Consiglio".

"L'attuale sistema politico regionale ma anche nazionale risulta vittima di una paralizzante deriva", afferma, dominato "dalla mera logica della lotta di potere che impedisce alla comunità di trovare le risposte di cui necessità e di dar spazio a forme compiute di democrazia".

Uscire da questo cortocircuito significa per l'ex consigliere di Vda Unie "cercare forme più innovative di democrazia e approcciarsi in modo creativo ai problemi", linea che porterà avanti in autonomia dai banchi del gruppo misto.