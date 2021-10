Pensionato trovato morto nella cantina di casa a Sorreley; indaga la Squadra Mobile

Potrebbe essere risolto in poche ore ma per ora è un fitto mistero la morte di Giuseppe 'Pino' Betemps, valdostano di 72 anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nella serata di oggi, martedì 19 ottobre, nella cantina della sua abitazione in località Sorreley, collina di Saint-Christophe.

Sul posto, oltre al 118 e una pattuglia della Volante, anche la Squadra mobile e la Scientifica della Questura di Aosta. La polizia mantiene massimo riserbo sulle possibili cause della morte e sulle circostanze del ritrovamento. Nessuna ipotesi, dall'incidente al delitto, è esclusa.

"Un primo sopralluogo ha evidenziato particolari alquanto singolari in merito alle modalità e alle possibili cause del decesso - spiega il dirigente della Mobile, Francesco Filograno - nelle prossime ore, anche con il supporto di un primo approfondito accertamento medico legale, potremo forse sciogliere alcune riserve". Da quanto è stato possibile apprendere, sul corpo di Betemps sono stati rinvenuti traumi che potrebbero far ipotizzare segni di violenza.

L'uomo viveva insieme al fratello, che soffre di disturbi psichici e che dopo il ritrovamento del cadavere è stato condotto in ospedale in stato di forte turbamento emotivo.