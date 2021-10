Batailles de Reines: A Fenis Samba balla con Mabilon e Iena

Ancora una super eliminatoria a Fennis per l’ultima possibilità di accedere alla finalissima del 24 ottobre all’arena Croix Noire

Ben 257 bovine suddivise in tre categorie in base al peso sono state iscritte alla giornata intensa di combattimenti che si sono conclusi con l’assegnazione, in prima categoria, del bosquet a Samba di Neal Gerbelle di Valgrisenche che con i suoi 700 kg ha sconfitto Cardeleun (650 kg.) di Piero Busso di Donnas.

Per il terzo e quarto posto Dior (680 kg) dell’aostano Livio Pervier ha sconfitto Brenva (765 kg) di Gildo Imperial di Pollein.

In seconda categoria con il bosquet è stata incoronata Mabilolon (595 kg) di Loris Pieillon di Fenis che ha avuto la meglio su Arena (587 kg) di Aurelio Cretier di Saint Christophe.

Tormena (600 kg) di Patruno Balicco di Nus che ha avuto la meglio su Praga (580 kg) dei fratelli Dunoyer di Aosta nella finale per il terzo e quarto posto di seconda categoria.

Reina di Fenis in terza categoria è Iena (525 kg) dei fratelli Clerin di Pont Saint Martin che ha costretto alla resa Regis (530 kg) di Stefano Pepelin di Saint Christophe.

Per il terzo posto Brunie (525 kg) di Elvis Baravex di Ollomont ha avuto la meglio sulla compagna di stalla Moschetta di 536 kg.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

reine Risultati Pont Suaz

FINALI

V confronto interregionale 23 ottobre 2021 presso l’Arena Croix-Noire Pesatura ore 8:00 – 10:30 Inizio Combats ore 12:30

Combat II veau 23 ottobre 2021 presso l’Arena Croix-Noire Pesatura ore 8:00 – 10:30 Inizio Combats ore 12:30

Finale Regionale 24 ottobre 2021 presso l’Arena Croix-Noire Pesatura ore 8:00 – 10:00 Inizio Combats ore 10:30