Da lunedì colle del Gran San Bernardo chiuso per la stagione invernale

Anas ha programmato la chiusura invernale del Colle del Gran San Bernardo, sulla statale 27 “del Gran San Bernardo”, a circa 2.400 metri di quota sul livello del mare.

Il gestore svizzero provvederà contestualmente alla chiusura al transito del versante elvetico. Per effetto della consueta chiusura invernale del Colle, la Svizzera sarà raggiungibile imboccando il raccordo autostradale al km 19,800 della statale 27, a Saint-Rhémy-en-Bosses, con proseguimento al traforo del Gran San Bernardo (T2).

Il provvedimento di chiusura è stato preso nell’imminenza della stagione fredda e consentirà, già a partire da lunedì, lo smontaggio delle barriere laterali e della segnaletica verticale che potrebbe essere compromessa da slavine e valanghe durante la stagione invernale. Gli allestimenti saranno poi rimontati per la riapertura al transito prevista a giugno 2022.

