Al Forte di Bard la terza edizione di 'Formaggitalia'

La terza edizione dell'evento gastronomico-culturale ' FormaggItalia' si svolgerà al Forte di Bard, dal 6 all’8 dicembre 2021. La manifestazione, dedicata esclusivamente ai formaggi artigianali italiani, riunisce produttori, affinatori e stagionatori, operatori del settore, appassionati e golosi.

L’idea di allestire la terza edizione di FormaggItalia in un luogo storico come il Forte di Bard, vuole essere il segnale di un saldo e consapevole connubio tra storia e modernità. Di un profondo legame tra maestria casearia, tradizione, “sapienza”, ammodernamento e tecniche innovative in campo produttivo, di conservazione, distribuzione e vendita.

Produttori, affinatori e stagionatori, provenienti da tutta Italia, presenteranno le proprie eccellenze casearie. Tutti accomunati dallo stesso scopo: preservare l’alta qualità, celebrare caratteristiche uniche, esaltare quella piccola produzione che con le sue proprietà rende il formaggio un’esperienza organolettica unica.

Il numero di espositori è limitato, per partecipare accedere alla pagina https://www.formaggitalia.com/<wbr></wbr>espositori oppure chiamare il n. +39 339 395 3585.

Tanti i appuntamenti che si susseguiranno nella tre giorni dedicata all’eccellenza casearia:

12 SEMINARI/CONFERENZE Dodici occasioni per entrare nel vivo del mondo caseario, approfondendo temi specifici che spaziano dalla cultura all’economia, dall’agronomia alla veterinaria. Un’interessante opportunità per conoscere gli ultimi studi di settore e confrontarsi con docenti, tecnici e figure professionali specializzate.

12 DEGUSTAZIONI TEMATICHE Dodici momenti imperdibili per scoprire accostamenti sorprendenti, assaporare intriganti formaggi e vivere inedite esperienze di gusto, esplorando prodotti complementari quali marmellate, vini, birre. Il tutto guidati da esperti del settore caseario, pronti a raccontarvi peculiarità e punti di forza di ogni formaggio e a farvi testare con mano il risultato degli abbinamenti più armoniosi.

Inoltre, gli assaggi continueranno presso LA "CACIOTECA" DEL FORTE. Tutte le bontà presenti negli stand espositivi si potranno gustare nella “Cacioteca” del Forte, una vera e propria “enoteca di formaggi” in cui vi aspettano taglieri, panini gourmet e ricette calde e fredde che esaltano ogni singola specialità artigianale, ricavata all’interno della Caffetteria di Gola.

Nello spazio espositivo più celebre della Valle d’Aosta non poteva mancare una sala dedicata all’arte casearia: ecco allora che le forme di formaggio diventeranno visionarie opere d’autore, tutte da ammirare ne IL MUSEO DELLE FORME.

Previste inoltre due Cene di Gala, lunedì 6 e martedì 7 dicembre a cura del ristorante del Forte di Bard, con menu tematici che offrono diverse interpretazioni della cucina a base di eccellenti formaggi.

FormaggItalia consentirà al grande pubblico, così come agli operatori, distributori e ai tanti appassionati, di entrare in contatto con le migliori specialità casearie, le affinature aromatiche, i grandi prodotti italiani.