TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Domenica 10 ottobre

ore 9.30, a Saint-Christophe, quarta edizione del Vertical Mont Mary, gara organizzata dall'ASD Vertical Mont Mary in collaborazione con il Consiglio regionale, l'Amministrazione comunale di Saint-Christophe, la CVA, la Polisportiva, gli Alpini e i Pompieri Volontari di Saint-Christophe.

Alle ore 14.30, al campo sportivo, sono previste le premiazioni, durante le quali porta il saluto dell'Assemblea valdostana il Consigliere segretario Corrado Jordan, alla presenza del Vicepresidente Paolo Sammaritani.

A partire dalle ore 10.30, a Champorcher, località Chardonney, per festeggiare i 50 anni di biathlon in Valle d'Aosta, 1ère rencontre valdôtaine, durante la quale saranno premiati i biathleti valdostani olimpionici e mondiali, nonché gli allenatori del comitato valdostano ASIVA. L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Champorcher, col sostegno del Consiglio Valle, del Comune di Champorcher, dell'Associazione valdostana sport invernali e della CVA. Interviene il Vicepresidente dell'Assemblea regionale, Aurelio Marguerettaz.

Lunedì 11 ottobre

ore 9.30, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per esprimere il parere di compatibilità finanziaria su due disegni di legge: il primo contiene disposizioni relative al programma di sviluppo rurale e proroga di termini in agricoltura; il secondo riguarda il finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno (modificazione alla legge regionale n. 18/2021.

ore 14.30, Conferenza dei Capigruppo.

Martedì 12 ottobre

ore 15, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Mercoledì 13 ottobre

ore 9, riunione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio" e della quinta "Servizi sociali", convocate rispettivamente dal Presidente Albert Chatrian e dal Vicepresidente Claudio Restano, per audire Fabio Turco, rappresentante del Comitato Valle d'Aosta-5G, salute e ambiente, per conoscere la posizione del Comitato medesimo in merito alla scelta del Governo nazionale di installare la nuova tecnologia di telecomunicazione 5G su tutto il territorio italiano. I lavori della quinta Commissione proseguiranno quindi con la trattazione della proposta di legge del gruppo Pour l'Autonomie di modifica delle norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale (legge regionale n. 5/2000), nella parte che riguarda la nomina del Direttore generale dell'Azienda USL e la predisposizione degli elenchi di idonei all'incarico di Direttore sanitario e di Direttore amministrativo.

ore 15, a Quart, sede della Fondazione Sistema Ollignan, cerimonia di consegna della dodicesima edizione del Premio regionale per il Volontariato, iniziativa organizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con il CSV Valle d'Aosta e sostenuta dai Lions Club "Aosta Host" e "Aosta Mont-Blanc", nonché dai Rotary Club "Aosta" e "Courmayeur Valdigne" e dalla Sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini. Saranno presenti il Presidente dell'Assemblea valdostana, Alberto Bertin, i Vicepresidenti Aurelio Marguerettaz e Paolo Sammaritani, e i Consiglieri segretari Corrado Jordan e Luca Distort.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.