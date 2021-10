Elena Pittana succede a Federica Pozzi alla guida degli agronomi

Il 20 e 21 settembre si sono svolte le elezioni (per la prima volta in modalità telematica) per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Valle d'Aosta in carica per il quadriennio 2021-2025.

Il 26 settembre i neo-consiglieri hanno attribuito le cariche statutarie eleggendo presidente la Elena Pittana; vicepresidente Roberto Gaudio, segretario Anaïs Piccot, tesoriere Luca Pezzuolo, consiglieri Alessandra Gallizioli, Elisabetta Bottinelli e Marina Poletti.

Una nota spiega che sulla base di quanto impostato dal precedente Consiglio presieduto dalla Dott.sa For. Federica Pozzi il nuovo direttivo intende continuare a valorizzare la figura professionale del Dottore Agronomo e Dottore Forestale partecipando attivamente a tavoli tecnici, incontri e riunioni a supporto e in collaborazione con le istituzioni per promuovere la pianificazione integrata e sostenibile del territorio, la difesa idrogeologica, lo sviluppo della filiera agro-alimentare-zootecnica di montagna e la gestione del verde urbano.

Ulteriore impegno è "potenziare la professionalità degli iscritti tramite la formazione continua sarà possibile progettare, pianificare e fornire consulenza rispondendo alle sfide che il cambiamento climatico e socio-economico imporranno alla società".