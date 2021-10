In funzione a Brisogne nuovo impianto per smaltimento rifiuti

A meno di due anni dalla prima presa di contatto con la realtà valdostana e dalla gestione dei rifiuti sul territorio iniziata nel gennaio 2020, EnVal S.r.l. ha inaugurato oggi il nuovo centro di trattamento dei rifiuti di Brissogne. Un evento che ha visto la partecipazione del Vicepresidente della Regione Valle d’Aosta e Assessore alle Attività Produttive, Luigi Bertschy, il Sindaco di Brissogne, Bruno Menabreaz, il Presidente di EnVal S.r.l. Antonio Romei, il Direttore Tecnico Matteo Millevolte e il Presidente di Rea Dalmine Marco Sperandio, Luca Piatto di CONAI e Andrea Fluttero di ERION. Madrina dell’evento è stata la sciatrice valdostana Sophie Mathiou, campionessa mondiale juniores nello slalom. A seguire si è svolta una tavola rotonda, moderata dal divulgatore ambientale Roberto Cavallo e dalla giornalista Nathalie Grange.

Il nuovo impianto è all’insegna dell’innovazione, i rifiuti vengono infatti trattati dall’impianto secondo la classificazione vigente: forsu (comunemente: umido urbano), vetro, legno, carta, cartone, plastica, ferro, alluminio, verde, pile, farmaci e RAEE; è dotato un impianto di selezione del multi-materiale per i rifiuti prevalentemente a base plastica e di un secondo impianto dedicato alla trito-vagliatura dei rifiuti indifferenziati. Questi e altri dettagli sono stati svelati ai partecipanti all’inaugurazione, che hanno potuto visitare e scoprire tutti i segreti del nuovo impianto.

Il centro di trattamento rifiuti di Brissogne rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano: la sua storia inizia dal referendum del 2013 e dopo un lungo percorso, oggi è uno dei pochi in Italia ad avere il trattamento dei rifiuti a freddo, a chiudere il ciclo dei rifiuti nel medesimo territorio di produzione e a consentire, entro i termini definiti dal recepimento della direttiva comunitaria sull’economia circolare, una notevole riduzione dei conferimenti in discarica.

Gli interventi sono stati numerosi: oltre alle le opere civili connesse al capannone che ospita i nuovi macchinari che miglioreranno il trattamento dei rifiuti provenienti dal territorio valdostano, è stato realizzato un impianto per la trito-vagliatura dei rifiuti indifferenziati seguito da un trattamento per la stabilizzazione della frazione organica residuale; un nuovo sistema di selezione del multi-materiale a prevalente base plastica e una riconversione funzionale dell’edificio in cui storicamente avveniva l’attività di compattazione. Grazie a questi interventi nel centro, aumenterà la qualità finale del rifiuto multi-materiale da destinare ai centri di raccolta dedicati, il tutto in un’ottica rispondente ai principi dell’economia circolare.

Antonio Romei, Presidente di EnVal S.r.l., sottolinea che: “finalmente la Valle d’Aosta, con la realizzazione di quest’impianto, è riuscita a raggiungere l’obbiettivo della totale autonomia nella gestione dei rifiuti urbani per i prossimi 15 anni, traguardo raggiunto da ben poche altre regioni Italiane”.

Enval S.r.l. è il nuovo soggetto giuridico costituito dalla REA Dalmine S.p.A., società appartenente al Gruppo Greenthesis, dalla F.lli Ronc S.r.l. e dalla Cesaro Mac. Import S.r.l. che è risultata vincitore della gara indetta dalla Regione Valle d’Aosta avente ad oggetto lo svolgimento in concessione, a decorrere dal 2020 e per i successivi 17 anni, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione medesima. Presidente del Consiglio d’Amministrazione di EnVal S.r.l. è Antonio Romei, manager di comprovata e riconosciuta esperienza che in oltre trent’anni di carriera ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali in alcune delle maggiori realtà italiane attive nel settore del waste management.