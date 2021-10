La Corte dei Conti contesta danno erariale a Centoz l'ex sindaco di Aosta

"Sono sereno - commenta Fulvio Centoz - ho agito rispettando le norme, la questione era stata sottoposta agli uffici e a un parere legale a cui ci siamo strettamente e scrupolosamente attenuti''. L'ex sindaco di Aosta, Fulvio Cento ha commentato all'Ansa il rinvio a giudizio.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, per la procura contabile, l'ex sindaco, nel 2015, pochi mesi dopo il suo insediamento, avrebbe prorogato di sei mesi l'incarico di una dirigente di primo livello che sarebbe dovuta andare in pensione.

La questione appare intricata perche per il pm contabile il livello dirigenziale non era più previsto. Come si legge nel lancio dell'agenzia era stata la stessa giunta comunale a luglio del 2015 a deliberare che fossero aboliti i dirigenti di primo livello. L'allora dipendente si era poi dimessa a marzo del 2016 per andare in pensione. La somma contesta è relativa agli stipendi percepiti dalla medesima.