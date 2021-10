Il Generale della Guardia di Finanza Fabrizio Carrarini in visita in Valle

Visita in Valle dl Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza. Da mercoledi sino a ieri l'Alto ufficiale è stato alla caserma “Giovanni Eliseo Luboz” di via Clavalitè ad Aosta, sede del Comando Territoriale della Guardia di Finanza valdostana, dove, accolto dal colonnello Massimiliano Re, ha incontrato i Comandanti di tutti i Reparti , gli Ufficiali alla sede ed una rappresentanza del personale in servizio al Comando Territoriale, al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, al Gruppo ed una delegazione di Finanzieri in congedo della Sezione A.N.F.I. di Aosta.

Nell’occasione, l’Autorità di vertice delle Fiamme Gialle operanti nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia ha indirizzato a tutto il personale parole di vivo e sentito apprezzamento per il costante impegno profuso quotidianamente nelle attività di prevenzione e repressione delle forme di illegalità di matrice economica e finanziaria.

Un positivo e costruttivo messaggio di vicinanza è stato altresì rivolto anche ai Comandanti di Reparto (Nucleo P.E.F., Gruppo, Tenenza e Stazioni SAGF), ai quali il Comandante ha inteso porre l’accento sui valori più autentici che devono orientare l’azione di ogni Ufficiale del Corpo, sottolineando, tra l’altro, che fattori molto importanti nell’etica di un Comandante di reparto sono la disponibilità e l’attenzione verso le esigenze del personale dipendente, i quali grazie ai valori dello spirito di corpo, della cooperazione leale e della coesione anche nei rapporti interistituzionali, inevitabilmente si riflettono, positivamente, nella vicinanza alla collettività ed alle Istituzioni.

Il Generale Carrarini si è poi recato presso la Tenenza di confine del Gran San Bernardo e presso le due Stazioni del Soccorso Alpino di Cervinia ed Entreves dove ha avuto modo di salutare il personale in servizio, esprimendo loro parole di incoraggiamento, soprattutto nel perseguire, con sempre maggior efficacia, gli obiettivi istituzionali nel territorio di competenza.

Nella circostanza, l’Alto Ufficiale, nel ricordare militari tragicamente scomparsi nel 2019 e nel 2020, ha esplicitato il proprio convinto apprezzamento per la meritoria ed encomiabile attività di soccorso delle vite umane in montagna, svolto con continuità dalle unità specializzate del Corpo in questo territorio.

Inoltre, accompagnato dal Comandante Territoriale di Aosta, il Generale Fabrizio Carrarini ha incontrato il Presidente della Regione, Erik Lavévaz, il Presidente del Tribunale, Eugenio Gramola e il Procuratore Capo, Paolo Fortuna, dai quali ha raccolto testazioni di stima, fiducia e soddisfazione sull’operato del Corpo, all’insegna della massima sinergia e collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni.