I premiati della sesta edizione di Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi. A La Salle e Arnad il migliore

’iniziativa, che ha coinvolto anche la Regione Lombardia con le Province di Brescia e Sondrio, le comunità della Valle Antrona e il Comune di Lozzolo in Piemonte, il Polo Poschiavo del Cantone svizzero dei Grigioni, alcune comunità appartenenti all’area del Parc naturel des Bauges in Savoia e la Regione Gorenjska in Slovenia, ha visto in Valle d’Aosta la partecipazione di 700 volontari che hanno lavorato per accendere 56 forni in 42 Comuni.

“Questa manifestazione valorizza la storia e il savoir-faire di intere comunità – ha spiegato l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz – e attraverso il pane, alimento dal profondo significato simbolico, unisce le persone e i territori, offrendo anche la possibilità ai turisti di visitare i nostri paesi e di conoscere le nostre tradizioni. Oltre alla preparazione dei pani, riteniamo sia importante anche l’aspetto della ‘competizione’ perché rappresenta un’occasione per poter migliorare la qualità del prodotto”.

Nel corso della cerimonia, domenica 3 ottobre, alle ore 18.30, presso il Salone Ducale del Comune di Aosta (trasmessa in diretta streaming e disponibile al seguente link https://www.youtube.com/watch?<wbr></wbr>v=lj8FF_d8je8&t=505s), sono stati premiati i vincitori del concorso riservato ai pani, del contest organizzato dall’Associazione italiana Food Blogger e di quello riservato ai professionisti, organizzato dall’Unione regionali Cuochi Valle d’Aosta.

Ai link seguenti, le classifiche e alcune immagini:

