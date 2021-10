Morgex: Microcomunità anziani intitolata al dottor Paolo Manu

Il Comune di Morgex ha proposto alla Regione e all’Unité des Communes, nel corso della riunione del Collegio di vigilanza del 30 aprile 2021, di intitolare la struttura socio-assistenziale per anziani al compianto dott. Paolo Mannu, medico che a partire dal 1° luglio dell'anno 1982 e fino alla sua prematura scomparsa avvenuta il 1° giugno 2010, ha prestato il suo servizio e profuso le sue doti umane e professionali ininterrottamente presso il comprensorio dei comuni della Valdigne, divenendo un costante e prezioso riferimento per l'intera comunità locale.

Nel quinquennio 2005/2010 e di nuovo per la legislatura successiva, il Dottor Mannu era stato eletto come consigliere comunale del Comune di Morgex. Sempre attivo nelle associazioni culturali locali per la sua passione per la poesia e il teatro, il dottor Mannu aveva caldeggiato e iniziato a concepire la realizzazione della nuova struttura per anziani.

L’intitolazione della stessa alla sua memoria è la forma migliore per la comunità della Valdigne di ricordarlo e rendergli onore.La struttura ha iniziato la sua attività nel mese di maggio scorso, quando sono stati trasferiti i 18 utenti ospitati allora nelle strutture di Pré-Saint-Didier e La Thuile.

L’iter di attuazione della struttura ha visto coinvolti la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Morgex e l’Unité des communes Valdigne Mont-Blanc a partire dal 2009: con la deliberazione della Giunta regionale n. 878 in data 3 aprile 2009, infatti, è stato approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione, il Comune di Morgex e l’allora Comunità montana Valdigne Mont-Blanc (ora Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc), per la realizzazione di un centro polifunzionale a valenza socio-sanitaria e socio-assistenziale sito in comune di Morgex, firmato il 24 giugno 2009, con un finanziamento regionale pari a 6.100.000,00 euro, comprensivo dell’acquisto degli arredi.

Il Comune di Morgex, in accordo con la ex Comunità Montana Valdigne, ha individuato nell’edificio denominato “ex scuole” ubicato in Comune di Morgex, il sito ideale per la realizzazione della struttura polifunzionale, e dunque in base a tale accordo il comune ha provveduto ad appaltare la progettazione e i lavori di ristrutturazione dello stabile.

La progettazione dell’opera è stata realizzata dal raggruppamento di Progettisti Studio Tecnico D.G.M. Associati (capogruppo), Aosta Engineering s.r.l. Studio Tecnico di Architettura Giovanni DEAMBROGIO, Studio Tecnico di Ingegneria Fabio DEL GROSSO, Studio Tecnico di Architettura Emile ROLLANDIN e Studio Tecnico Geologo Stefano DE LEO.

I lavori di ristrutturazione sono stati affidati ed eseguiti dall’ Impresa GRUPPO TECNOIMPRESE Srl di Torino, mentre la fornitura degli arredi è stata affidata dall’Unité des Communes valdôtaines all’impresa MAXMEDICAL S.r.l. di Pordenone. Negli anni per le varie modifiche dovute alle esigenze del territorio e dell’amministrazione regionale, nonché per le modifiche legislative in ambito di welfare e sanità, c’è stata una serie di variazioni al progetto iniziale (che prevedeva un Centro Educativo Assistenziale, degli alloggi per gli anziani autosufficienti) per cui ora è presente una struttura socio assistenziale per anziani con:

45 posti letto suddivisi su tre piani di degenza; un piano di servizi (cucina, uffici amministrativi, depositi vari, ecc.; un’autorimessa da 12 posti a uso del servizio di assistenza domiciliare dell’Unité Valdigne e 1 stallo per ambulanza; un impianto per la distribuzione dell’ossigeno nei primi due piani di degenza per i previsti 30 ospiti.

Tra gli aspetti tecnologici interessanti e degni di nota vi è la cablatura dell’intera struttura e la connessione con fibra ad alta velocità per l’utilizzo delle tecnologie della telemedicina.

Nei prossimi mesi sarà terminato l’ultimo piano del sottotetto, in cui saranno realizzati ulteriori 5 posti letto, delle aule per attività educative, una palestra e una parruccheria, per un importo di circa 500.000 euro.

Nelle prossime settimane sarà, inoltre, approvato il comodato d’uso tra Unité e Azienda USL della Valle d’Aosta per la gestione del piano secondo della struttura, in cui saranno messi a disposizione 15 posti letto destinati a Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani.