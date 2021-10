Aosta: E' tornato il 'furto d'uso' delle biciclette

Incremento dello spaccio di stupefacenti, soprattutto leggeri, nel capoluogo valdostano e come avveniva in passato sono parallalelamente aumentati i furti d'uso delle biciclette. Un pusher che si ritrova a dover smerciare nel più breve tempo possibile un quantitativo di droga che, se scoperto, potrebbe metterlo nei guai, può rubare una bici e servirsene per 'chiudere' in poco tempo un giro di appuntamenti che fatto a piedi sarebbe lungo e in auto darebbe nell'occhio, oltre a essere dispendioso.

"Si, confermo, i furti d'uso di biciclette sono aumentati in questi ultimi mesi - spiega il Comandante della Polizia locale di Aosta, Fabio Fiore - anche se prima di poter dichiarare con certezza che si tratta di 'dueruote' rubate occorre avere la denuncia del proprietario e magari qualche elemento di prova, soprattutto le immagini di una videocamera.

Però sicuramente abbiamo in città un certo numero di bici abbandonate un pò da tutte le parti e la Polizia locale ne ha individuate e recuperate diverse". Anche sui social valdostani compaiono quasi ogni giorno fotografie di biciclette lasciate contro i muri, oppure abbandonate in mezzo all'erba o in strade secondarie. Non sempre, però, i proprietari sono frequentatori di Facebook o Instagram e talvolta individuarli è impresa ardua; più facile recarsi sul posto e portarsi a casa la bici vista poche ore prima in foto...è accaduto anche questo.