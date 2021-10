La Vallée d’Aoste à la Foire du Valais de Martigny

La Foire du Valais est la plus grande manifestation de ce genre en Suisse romande, avec plus de 400 exposants et un nombre de visiteurs qui a atteint les 230 000 présences lors de la dernière édition, en 2019.

Dans son stand, l’Assessorat régional présente les productions agroalimentaires de la Vallée d’Aoste et fait la promotion des initiatives prévues pour valoriser nos produits typiques et le monde rural valdôtain. En outre, un espace situé près du stand institutionnel et géré par la coopérative Cofruits est consacré à la vente. La participation de la Vallée d’Aoste à cet important événement permettra aux nombreux visiteurs de découvrir, ou de mieux connaître, les spécificités du secteur agricole de notre région, d’acheter nos produits du terroir, ainsi que d’obtenir des informations quant à notre offre touristique, en termes de paysages, de culture et d’histoire.

« Notre présence à la Foire du Valais revêt une grande importance à nos yeux, car elle nous permet de rencontrer un public qui est déjà fortement lié à la Vallée d’Aoste et qui ne cesse de montrer de l’intérêt pour notre région et toutes ses spécificités, notamment pour nos produits œnogastronomiques – dit l’Assesseur Davide Sapinet. – D’autant plus que cette édition est placée sous le signe des retrouvailles, puisque l’édition de 2020 n’a pas eu lieu à cause de la pandémie. C’est donc pour nous un immense plaisir que de retourner à Martigny pour ce rendez-vous et d’y relancer la promotion de nos produits et de nos producteurs ».