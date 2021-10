Aosta: Il Chiostro della Collegiata ospita 'Giochi in piazza'

Torna, in città, un'accattivante porzione di GiocAosta. In occasione della Festa dei nonni, domenica 3 ottobre, dalle 14 alle 18 il chiostro della Collegiata di sant'Orso ad Aosta ospiterà "Giochi in piazza": organizzata da L'Artisanà, l'iniziativa prevede attività per tutti i gusti e tutte le età, dai giochi giganti da tavolo a cura di Aosta Iacta Est, alla visita-gioco ai tesori di Sant'Orso con Mirabilia, alle 15, senza dimenticare, ogni mezz'ora, i mini laboratori di falegnameria didattica nell'Atelier Saint-Ours.



"Per concludere quest'estate dedicata al gioco- commenta la conservatrice responsabile dei musei Mav e Main Nurye Donatoni- abbiamo deciso di proporre un grande evento nel cuore della città di Aosta, in questo complesso che sta diventando un polo culturale importante per il nostro artigianato, in collaborazione con altri attori del territorio", in particolare "l'Associazione Aosta Iacta Est, organizzatrice di GiocAosta, che porterà la sua esperienza nel dominio degli eventi di gioco, e l'Associazione Mirabilia, che gestisce le visite al Chiostro e alla chiesa e con la quale stiamo collaborando proficuamente e con passione per la valorizzazione della cultura", conclude Donatoni.

L'evento è aperto ad adulti e bambini ed è ad accesso libero. La partecipazione ai giochi e ai laboratori è gratuita mentre la visita-gioco ha un costo di 5 euro a persona.