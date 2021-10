Dall'1 ottobre si accede solo con identità digitale ai servizi di Regione e Comuni

Cambiano da domani venerdì 1 ottobre, le modalità di accesso ai servizi digitali resi dall’amministrazione pubblica. Il cittadino dovrà infatti utilizzare solo le proprie identità digitali, quali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) e TS-CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’identità digitale diventa quindi l’unico sistema di identificazione in vigore, come stabilito dal Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale” .

Per il Fascicolo transitorio sarà assicurata, per i tempi strettamente necessari a evitare interruzioni o disfunzionalità del servizio per i cittadini impossibilitati all’uso dei nuovi strumenti digitali, l’utilizzo delle precedenti credenziali.

I cittadini che si devono ancora dotare delle credenziali SPID possono rivolgersi agli Identity provider abilitati, reperibili sul sito www.spid.gov.it; per CIE possono trovare le informazioni sul sito www.cartaidentita.interno.gov.<wbr></wbr>it e per l’attivazione di TS-CNS è sufficiente rivolgersi agli sportelli sul territorio, consultabili nella sezione “identità digitale” del sito www.regione.vda.it

Per informazioni aggiuntive e di supporto sono disponibili il contact center che risponde al numero verde 800.61.00.61 o all’indirizzo mail infoservizi@regione.vda.<wbr></wbr>it (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18 e sabato dalle ore 8 alle ore 12.) e lo Sportello Digitale, servizio a cura del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.

Lo Sportello Digitale, situato durante il periodo estivo nel cortile interno dell’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione Lavoro, è ora collocato all’interno degli uffici del Centro per l’Impiego ad Aosta, in Piazza della Repubblica.