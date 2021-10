Verres: L'Amministrazione conferisce cittadinanaza onoraria al Milite Ignoto

Il concerto è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Verrès, con il patrocinio della Compagnia Valdostana delle Acque Energie Srl, con la collaborazione dell’ISILTeP di Verrès .

Il complesso strumentale, attualmente composto da 23 elementi, ha un organico costituito da sottufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli marescialli, sergenti e graduati e da volontari in ferma prolungata, diplomati in vari conservatori Italiani, ed è diretto dal 31 Luglio 2015 dal Maestro Primo Luogotenente Vito Ventre.

Il concerto celebrativo del Centenario e del conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto da parte dell’Amministrazione Comunale di Verrès intende ribadire il sostegno ai valori fondanti la nostra Repubblica e il fermo pronunciamento di rinuncia alla violenza, a favore di un dialogo di fratellanza e solidarietà fra i popoli come autorevolmente ricordato alla Nazione dal Presidente della Repubblica in occasione del Suo “messaggio di fine d’anno” nel quale ha sottolineato che «Memoria e Consapevolezza della nostra Identità nazionale ci aiutano per costruire il futuro», rendono omaggio al Milite Ignoto, unendo le realtà e le istituzioni militari, civili, religiose e culturali della nostra penisola nella promozione della memoria storica e dei valori connessi al Milite Ignoto attraverso un prestigioso percorso rievocativo di eventi musicali a Lui dedicato».