La Usl ha già sospeso 41 operatori sanitari non vaccinati

Sono 20 infermieri, 10 operatori sociosanitari-oss e altre 11 professionalità per un totale di 41 persone, i dipendenti dell'Usl della Valle d'Aosta ai quali l'azienda sanitaria ha inviato i provvedimenti di sospensione dovuti alla mancata vaccinazione o alla mancata presentazione di una certificazione medica che ne accerti l'esenzione.

Proprio oggi, mercoledì 29 settembre, l'azienda sanitaria ha concluso le operazioni di notifica delle delibere di sospensione.

Ora si procederà "all'approfondimento ed alla verifica della posizione degli operatori sanitari che risultano aver prenotato la vaccinazione, senza però presentarsi alla data stabilita e che non hanno comunicato all'azienda Usl certificazioni che consentano l'esenzione dall'obbligo vaccinale", si legge in una nota della Usl, la quale specifica anche che per questo secondo gruppo di operatori la notifica delle prime sospensioni interessa cinque dirigenti medici, a cui seguiranno, come per la fase precedente, altri operatori sanitari.