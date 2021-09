Torna la tecnologia di 'T Danse' alla Cittadella dei Giovani

Torna alla Cittadella dei Giovani Aosta, il 23 ottobre, una versione ridotta del consueto T*Danse – Danse et Technologie – Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta.

Un’iniziativa di TiDA – Teatro Instabile di Aosta e della Cittadella, per la direzione artistica di Marco Chenevier e Francesca Fini, supportato dalla piattaforma Circus Next, co-finanziata da Creative Europe programma dell’Unione Europea.

Dopo l’appuntamento con la Compagnia “OLGA_ cirqAnalogique” di settembre, T*Danse torna ad ottobre con lo spettacolo “Materia” di Andrea Salustri Questo lavoro circense, che fa della tecnologia un elemento drammaturgico centrale, era stato selezionato per la scorsa edizione e sarebbe stato presentato in prima assoluta ad Aosta; la pandemia ha sconvolto (anche) questi piani, ma siamo orgogliosi di poter presentare in prima nazionale questo lavoro innovativo e sorprendente il 23 ottobre alle ore 20,30 presso il Teatro della Cittadella dei Giovani di Aosta.

Materia trasforma l’aria in un elemento fondamentale per la creazione di immagini, di equilibri e di suoni, destrutturando lo spettacolo in una performance visiva e sonora, facendosi sintesi della poetica e delle estetiche di cui T*Danse si è fatto da ormai sei anni promotore.

Tecnologia e corporeità, aria e materia: T*Danse crede fermamente nell’importanza dell’innovazione e della ricerca artistica e vuole, attraverso il sostegno di residenze di ricerca e produzione, e attraverso la programmazione di lavori creati all’insegna della contemporaneità e della sperimentazione, continuare a proporre anche sul territorio regionale valdostano, i lavori più audaci del variegato panorama dello spettacolo dal vivo contemporaneo.