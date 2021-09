CORSO DI FORMAZIONE SINDACALE

Il corso si svolge all’Hotel Etoile du Nord,in Fraz. Arensod,43 , Sarre e l’argomento verterà sulla lettura delle buste paga.

L'iniziativa, in accordo con la UIL Regionale, segnerà l’inizio di una serie di eventi che l’Organizzazione Sindacale intende proporre ai delegati e Quadri, per una formazione permanente necessaria.

La continua evoluzione delle leggi, delle norme e dei contratti debbono diventare patrimonio dei militanti per dotarsi degli strumenti necessari per salvaguardare i diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori in generale.

Occorre maggiore attenzione per la categoria della UILTuCS che tutela i Lavoratori del Turismo, del Terziario e dei Servizi. Una settore, in Valle d’Aosta, frammentato, composto in maggioranza di piccole e medie dimensioni, numerose a conduzione familiare, con lavoro prevalentemente stagionale e attività estesa su tutto il territorio.

"Q ueste condizioni spiega Raffaele Statti, segretario della UilTucs - incrementano le difficoltà di sindacalizzazione e sensibilizzazione del personale, ostacolano la presenza organizzativa capillare necessaria, con il risultato di una vertenzialità notevolmente elevata".