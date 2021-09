Sindacati di polizia penitenziaria uniti nel chiedere tutela il personale

Gli ultimi episodi: nel carcere di Firenze Sollicciano un detenuto ha tentato di dare fuoco ad un agente e in quello di Frosinone un altro detenuto ha minacciato con un’arma da fuoco l’addetto alla sezione detentiva.

“E’ inammissibile e non più tollerabile – si legge in una nota unitaria - , che gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria debbano ulteriormente rischiare la propria vita per le cruente regola che disciplina la vita penitenziaria organiche, strumentali e strutturali che caratterizzano il sistema penitenziario”

SAPPE, OSAPP, UIL, SINAPPE, USPP, CISL e CGIL hanno sollecitato un incontro con la Guardasigilli “per conoscere le definitive iniziative che si dovranno intraprendere per la tutela dell’incolumità del personale che lavora”.

I sindacati sostengono che “non sia più rinviabile la corretta attenzione del Governo, per ridare serenità agli operatori che devono garantire la sicurezza e la legalità nelle carceri dello Stato italiano, prima ancora di ogni ulteriore valutazione sul riassetto organizzativo e funzionale del sistema carcere italiano”.