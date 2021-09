Aosta: Il Consiglio comunale torna a riunirsi in presenza dopo 19 mesi

La seduta del Consiglio comunale convocata dopo la pausa estiva per i prossimi 29 e 30 settembre segnerà il ritorno alle riunioni in presenza dell’Assemblea 19 mesi dopo l’insorgere della pandemia di Covid-19.

L’ultima adunanza del Consiglio tenuta in presenza nel salone consiliare risaliva al 27 febbraio 2020, 11 giorni prima che il DPCM del 9 marzo estendesse all’intero territorio nazionale le 'Misure urgenti di contenimento del contagio' decretate il giorno precedente, dando formalmente avvio al primo lockdown.

In realtà il 27 ottobre 2020 la sala dell’Hôtel de Ville aveva già accolto un certo numero di consiglieri nella seduta di insediamento della nuova consiliatura, ma in quell’occasione la seduta si era comunque svolta in modalità mista con gli eletti collegati in videoconferenza da diversi uffici e sale comunali. Ora, invece, tutti i membri dell’Assemblea torneranno a sedere insieme all’interno della sala del Consiglio comunale, in ossequio all’impegno contenuto nell’ Ordine del giorno “Consiglio comunale di Aosta torni a riunirsi in presenza” presentato dai consiglieri del Gruppo misto di minoranza Renato Favre e Paolo Laurencet nell’adunanza di giugno e approvato all’unanimità da tutta l’Assemblea il mese successivo.

Nel frattempo i locali che ospitano le sedute consiliari (comprese quelle delle Commissioni permanenti) sono stati adeguati per consentire loro di accogliere i 29 consiglieri, il Segretario generale, e il personale della segretaria della Presidenza, previo possesso del “green pass” da controllare all’accesso (o esito di tamponi in caso di persone non vaccinate). Oltre a una diversa disposizione delle sedute, in ogni postazione è stato installato un parafiato trasparente. Sono stati anche rivisti gli accessi alle diverse sale con opere di muratura e la posa di porte tagliafuoco. Gli interventi hanno anche compreso la sostituzione delle telecamere con modelli più performanti, la sostituzione degli schermi, e il rifacimento dell’impianto di illuminazione con luci a led che consentiranno un maggior risparmio energetico e favoriranno il mantenimento della corretta temperatura della sala.

A causa della capienza ridotta della sala e degli spazi attigui, il pubblico (compresi gli operatori dell’informazione) non potrà ancora seguire i lavori in presenza, come avveniva nel passato. Come di consueto, però, le sedute saranno fruibili in streaming sul sito Internet comunale.

Commenta il presidente del Consiglio, Luca Tonino: "Per noi è un grande motivo di soddisfazione poter tornare a tenere le sedute in presenza, riportando i lavori del Consiglio alla 'normalità' nel rispetto del significato più profondo della stessa Istituzione. La tecnologia ci ha consentito in questi lunghi mesi di poter svolgere la nostra opera al servizio della collettività, ma è giusto che si torni finalmente a una dimensione di incontro con l’altro anche 'de visu'. Sono certo che il dibattito democratico che scaturisce dal confronto delle opinioni non potrà che giovarsi del ritorno alle adunanze in presenza, e i lavori risulteranno più snelli, produttivi e al riparo da incomprensioni e problemi di connessione che, purtroppo, spesso hanno tormentato e, in alcuni casi, inficiato il regolare svolgimento del dibattito".

Tonino ricorda "il profondo senso di responsabilità di tutti i consiglieri che hanno acconsentito al rispetto dei protocolli più stringenti, anche accettando di anticipare l’entrata in vigore della normativa sull’obbligatorietà del green pass per garantire la maggiore sicurezza possibile alle sedute".