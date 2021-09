Nuova Guida Cai sui sentieri più belli e 'intimi' della Valle d'Aosta

Esce oggi mercoledì 22 settembre, sullo Store.cai.it e in libreria, il volume numero 8 delle Guide ufficiali del trekking del Sentiero Italia CAI 'Piemonte–Valle d'Aosta: da Ceresole Reale a Sant’Antonio in Val Vogna', curato da Andrea Greci e Simone Bobbio.

Un percorso che si articola in 36 tappe per 424 km e che si affaccia su Gran Paradiso, Monte Bianco, Cervino e Monte Rosa.

“Questa guida ci porta al cospetto delle più alte cime d’Italia – scrive nell’introduzione Antonio Montani - e tocca alcuni dei sentieri più noti del nostro Paese, come le Alte Vie 1 e 2 della Valle d’Aosta o la Grande Traversata delle Alpi in Piemonte. Ma, coerentemente con l’ideologia che sta alla base dell’iniziativa, accanto a questi tracciati, percorsi ogni anno da migliaia di escursionisti, si scoprono anche vallate minori, più intime e meno frequentate, come la Valchiusella con le sue antiche incisioni o la Valle di Ollomont con i suoi sconfinati e panoramici pascoli… Inutile ricordare che chiunque si metterà in cammino respirerà il forte senso di identità di queste aree e delle genti che da secoli le abitano, scoprendo le tracce di quei popoli che hanno contribuito a definire il paesaggio circostante e le tradizioni che ancora sopravvivono.”

Gli autori

Andrea Greci Andrea Greci, nato a Parma nel 1978, laureato in Storia dell’Arte, giornalista, fotografo e autore, da anni si dedica a tempo pieno a raccontare con immagini e parole le montagne italiane; ha pubblicato articoli e fotografie sulle più importanti riviste italiane del settore, collabora con la Gazzetta di Parma; ha realizzato oltre 60 guide escursionistiche e alpinistiche dedicate soprattutto all’Appennino Settentrionale, alla Valle d’Aosta e alle Dolomiti; ha progettato eventi, workshop e sentieri. Dal 2013 è inoltre direttore responsabile de L’Orsaro, Rivista della Sezione di Parma del CAI.

Per Idea Montagna è responsabile della collana delle Guide ufficiali del Sentiero Italia e delle collane “Sentieri d’Autore” e “Trekking e Cammini” e ha inoltre pubblicato Appennino di neve e di ghiaccio, vol. 1 (2014), Ferrate nelle Dolomiti Bellunesi (2015), Ferrate nelle Pale di San Martino (2015), Escursioni alle Cinque Terre (2016), Escursioni a Courmayeur (2016 e 2021), Ferrate nelle Dolomiti Centrali (2016), Escursioni a Levante (2017), Escursioni in Lunigiana (2017), Ferrate nelle Dolomiti Settentrionali (2017), Escursioni Invernali nell’Appennino Tosco-Emiliano (2018), Escursioni al Lago di Garda (2018), Camminate per tutti in Appennino (2018), Escursionismo consapevole in Valle d’Aosta (2018), Escursioni in Primiero e San Martino (2019), Escursioni in Cadore (2019), Ferrate in Appennino e Apuane (2019), Vie Normali Valle d’Aosta Vol. 1 Cervino (2019), Vol. 2 Monte Rosa (2020), Vol. 3 Emilius-Avic (2021), Giro del Monte Bianco (2021).

Simone Bobbio Simone Bobbio è nato a Torino, ma la vita in pianura non gli ha impedito di contrarre una particolare sindrome acuta di mal di montagna che si è manifestata sin dalla tenera età. È stato redattore di Alp e della Rivista della Montagna prima di intraprendere una carriera da giornalista freelance che lo porta a frequentare le Terre alte, per mestiere e per passione. Cura la comunicazione per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e scrive di lupi per il progetto Life Wolfalps Eu.