Dalla Cogne acciai speciali-Cas un contributo alla mobilità sostenibile

In occasione della Giornata mondiale senz’auto, oggi mercoledì 22 settembre, la Cogne acciai speciali-Cas evidenzia come la sfida della sostenibilità ambientale, in uno stabilimento che si sviluppa su oltre 550 mila metri quadrati, si affronta anche attraverso la riduzione delle emissioni derivanti dalla mobilità interna.

In questa direzione si è mossa la Cas, primo sito industriale in Italia a sostituire il 100% del proprio parco auto interno, per un contributo fattivo in favore della mobilità sostenibile e del territorio: ad oggi sono destinati al trasporto leggero all’interno dello stabilimento di Aosta 66 veicoli elettrici per i propri dipendenti e 59 mezzi elettrici leggeri per i fornitori.

L’azienda ha infatti deciso di coinvolgere anche i propri contractor nel progetto della mobilità sostenibile nell’area aziendale di Aosta, per accrescere la cultura e le competenze nel settore della sostenibilità, trasmettendo così un adeguato livello di conoscenza delle proprie scelte.