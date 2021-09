Aosta: Film e conferenze oggi per la Settimana della Mobilità

Significativi e inclusivi gli appuntamenti della Settimana Europea della Mobilità in programma oggi martedì 21 settembre.

Alle ore 18 il Teatro della Cittadella dei Giovani accoglierà una conferenza per la presentazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile-PUMS che sarà elaborato nei prossimi mesi, e che indicherà le linee di sviluppo della nuova mobilità cittadina al termine di un confronto condiviso con la collettività e i diversi portatori di interesse.

Alle ore 20,30, sempre nel Teatro della Cittadella, per la rassegna di film e proiezioni in collaborazione con 'FIAB-Aosta à Vélo aps' sarà proiettato 'Gambe - La strada è di tutti'.

Il film racconta gli eventi avvenuti ad un anno dalla morte del campione di ciclismo Michele Scarponi, uccio in un incidente stradale, fino ad arrivare alla nascita della Fondazione a lui dedicata. Le emozioni di chi gli è vissuto accanto, del territorio che lo ha visto crescere, di chi ha condiviso con lui le strade di tutta Italia, fino alla proposta di una mobilità a misura degli utenti fragili della strada: i disabili, i bambini, i pedoni e i ciclisti. Raccontiamo una visione della strada come “spazio di tutti”, un mondo che metta al centro la persona, la vita.

Sarà presente Marco Scarponi educatore di sostegno ai ragazzi disabili e presidente della Fondazione Michele Scarponi Onlus, dedicata al fratello.

La Fondazione crea e finanzia progetti che hanno come fine l’educazione al corretto comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e dell’altro.

Per assistere agli eventi in programma nel Teatro della Cittadella dei Giovani è necessario essere in possesso di Green Pass da esibire, a richiesta, all’ingresso della struttura. Stante il numerolimitato di posti disponibili, è vivamente consigliata la prenotazione via e-mail all’indirizzo: info@cittadelladeigiovani.it .

